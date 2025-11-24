Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Film Festivali 24 Aralık'ta başlayacak

        Trabzon'da 24-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nde film gösterimleri, ödüller ve yarışma programları organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Film Festivali 24 Aralık'ta başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da 24-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nde film gösterimleri, ödüller ve yarışma programları organize edilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenecek festivale Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

        Festivalde, yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın filmin izlenebileceği belirtilerek, "Festival çerçevesinde gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması, yerli sinema sektörüne prestijli ve adil bir yarışma platformu sunmayı amaçlıyor. 2024-2025 yıllarında üretilen orta ve uzun metraj belgesellerin değerlendirileceği Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film ödülünü kazanan yapım 150 bin lira, Jüri Özel Ödülü'nü alan film ise 50 bin lira para ödülü ile desteklenecek." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise 2024–2025 yapımı kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma kategorilerinde yarışacağı işaret edilerek, her iki yarışma için başvuruların 5 Aralık'a kadar "www.filmfreeway.com" üzerinden kabul edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Uzmanından 'zayıflama iğnesi' uyarısı
        Uzmanından 'zayıflama iğnesi' uyarısı
        Türkiye'den 10 ayda 12 milyon 887 bin 842 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı
        Türkiye'den 10 ayda 12 milyon 887 bin 842 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı
        Doğu Karadeniz'de hamsi büyüklüğü ve bolluğuyla yüzleri güldürüyor
        Doğu Karadeniz'de hamsi büyüklüğü ve bolluğuyla yüzleri güldürüyor
        Karadeniz'in ilk ekolojik üst geçidi ilgi çekiyor Üzerinde 4 metre genişliğ...
        Karadeniz'in ilk ekolojik üst geçidi ilgi çekiyor Üzerinde 4 metre genişliğ...
        Koyun sürüsüne saldıran kurta çoban köpekleri geçit vermedi
        Koyun sürüsüne saldıran kurta çoban köpekleri geçit vermedi
        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı