        Akçaabat'a yeni yaşam alanı kazandırılacak

        Akçaabat'a yeni yaşam alanı kazandırılacak

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesine yeni yaşam alanı kazandırılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:48
        Akçaabat'a yeni yaşam alanı kazandırılacak
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesine yeni yaşam alanı kazandırılacağını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Kent Konseyi Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Genç, ilçeye kazandırılacak yeni yaşam alanı ve ilçenin ihtiyacı olan tüm projelerin koordinasyon içinde hızla ilerlediğini vurguladı.

        Akçaabat’ın her mahallesinde yaşam kalitesini artıracak adımların hızlı bir şekilde atılacağını belirten Genç, "Göreve başladığımız günden beri Akçaabat Belediye Başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Yıldızlı'dan Söğütlü ve Yaylacık'a uzanan geniş bir yaşam alanı projesi hazırladık, finansmanını da büyük ölçüde çözdük. Ortahisar'da, Uzunkum Yaşam Alanı'nı nasıl yaptıysak onun benzerini Akçaabat'ta da hayata geçirmek istiyoruz. Büyükşehir, bakanlıklarımız ve Akçaabat Belediyemiz bu konuda el ele veriyor." ifadelerini kullandı.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salim Köse ve Kent Konseyi üyelerinin yer aldığı toplantıda çalışmalara yönelik görüşler ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

