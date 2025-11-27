Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da başkan Doğan döneminin en iyi puan ortalaması Tekke ile yakalandı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 13 hafta sonunda 28 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde en iyi puan ortalamasını yakalayan teknik direktör Fatih Tekke oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:11
        Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in görevden ayrılmasıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke ile 24 lig karşılaşmasına çıktı.

        İlk sezonunda 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, bu sezon ise 13 müsabakada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde toplam 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

        Fatih Tekke, 1,95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

        - Abdullah Avcı, ikinci sırada

        Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmayla şu ana kadar en fazla maça çıkan teknik adam oldu.

        Bordo-mavililer, Avcı'nın ikinci dönemindeki 31 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,80 puan ortalaması elde etti.

        - Güneş'in 5. dönemi kısa sürdü

        Trabzonspor tarihinde önemli başarılar yaşayan Şenol Güneş'in başkan Ertuğrul Doğan'ın görevde bulunduğu 5. dönemi ise kısa sürdü.

        Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından başlayan 5. Şenol Güneş dönemi, 188 gün sürdü. Karadeniz ekibi, bu dönemde çıktığı 23 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,30 ortalamada kaldı.

        - Bjelica, tek yabancı antrenör

        Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Ertuğrul Doğan dönemindeki tek yabancı antrenör oldu.

        Bordo-mavililer, Bjelica ile 16 lig karşılaşmasında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 1,50 puan ortalaması elde etti.

        Trabzonspor'da en kısa sürede ise Orhan Ak görevde bulunurken 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşanarak 1,50 ortalamada kalındı.

        Karadeniz ekibi, takımın başına iki kez geçici olarak getirilen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetimindeki toplam 3 maçta ise 2 beraberlik,1 mağlubiyetle 0,66 puan ortalaması tutturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

