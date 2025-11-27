Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Folcarelli, Trabzonspor tarihine adını yazdırmak istiyor

        Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavili forma ile tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedeflediğini belirtti.

        Giriş: 27.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:12
        Folcarelli, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'un tarihi ve tutkulu taraftarlarıyla çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Böyle büyük bir kulübe transferimle ilgili bir soruyu 2-3 yıl önce sorsanız, bunun gerçekleşeceğini asla düşünemezdim. Bunun gerçekleşebilmesi için çok ama çok çalışmak gerekir. Bu camianın bir parçası olmak hem saha içinde hem saha dışında çok şey kattı." ifadelerini kullandı.

        Kulübün rahat bir çalışma ortamı sunduğunu aktaran Folcarelli, "Taraftarımız da motivasyonumuzu artıracak her şeyi yapıyor. Taraftarlar ve şehrin futbola olan tutkusu üst düzey. Bana güven veren bu ortamda her geçen gün kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu

        -"Kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum."

        Tim Jabol Folcarelli, saha dışında insanlarla güzel iletişimi olan, esprili, neşeli ve sakin birisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sahaya çıktığımda takımımı en iyi şekilde temsil etme noktasında tamamen değişiyorum. Tabiri caizse rakibi bir canavar gibi ısırmam gerekiyorsa asla çekinmem. Kazanmak için her topa basan, mücadeleci ve gerektiğinde sert bir oyuncu oluyorum. Rakibe saygı gösteririm ama zaten sahaya çıkıyorsanız aklınızdaki bellidir ya ben ya o. Kazanacak tarafta olmak için hiçbir şeyden çekinmem. Bu, işimi iyi yapma ve takımım için her şeyi verme isteğimden kaynaklanıyor. Kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum, bu yüzden saha içinde daha hırslı ve kararlıyım."

        Hem hücum hem de savunma olarak kendisinden istenenleri yerine getirmeye çalıştığını anlatan Folcarelli, "İki ceza sahası arasında da hem toplu hem de topsuz olarak bol bol koşular yapabiliyorum. Ayrıca top kazanma, rakibi bozma ve ceza sahasına girişlerim de katkının önemli parçaları." şeklinde görüş belirtti.

        - "Saha içinde sinirlendirecek şey adaletsizliktir"

        Folcarelli, sadece futboluna odaklandığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

        "Rakipler sizi baskı altına almak ve mental olarak düşürüp saha dışına çıkarmaya çalışırlar. Ama ben bunları dinlemem, kimin ne yaptığıyla ilgilenmem bile. Sadece takımıma katkı yapmaya odaklanırım. Rakibin ne yaptığını, ne dediğini umursamam, daha doğrusu rakibin herhangi bir şekilde kafamın içine girmesine izin vermem. Ben sadece futbola odaklıyım. Ama şöyle bir gerçek de var. Beni sahada en çok sinirlendirecek şey adaletsizliktir. Hakem kararlarında bunu net olarak gördüğümde çok sinirlerinim. Bir de kendi karakteri dışında aşırı öz güvenli gözükme çabasında olan futbolcularla oynamaktan da nefret ederim."

