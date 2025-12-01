Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:14
        Trabzon'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İbrahim Afşin Tiryaki, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Vali Yıldırım, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik mevcut durum değerlendirildi, yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

