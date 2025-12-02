Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor arasında Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.