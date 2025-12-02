Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 18:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

        Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor arasında Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

        Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Trabzon'da
        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Trabzon'da
        Trabzon'da bir kişi 200 bin lira dolandırdığını iddia etti
        Trabzon'da bir kişi 200 bin lira dolandırdığını iddia etti
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, engelli personel ve öğrencilerle bir araya g...
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, engelli personel ve öğrencilerle bir araya g...
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Engelliler Günü mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Engelliler Günü mesajı
        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi