        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Giriş: 03.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:30
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Öztürkler'e ziyaretinde, Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

        Valilik şeref defterini imzalayan Öztürkler, Vali Yıldırım ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Öztürkler ve beraberindeki heyet, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

        Genç, Öztürkler'e kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi sundu.

        Öztürkler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya da makamında ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

