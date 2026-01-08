İtalyan dağcıların Kaçkar Dağları'nın zirvesine bıraktığı not 54 yıl sonra bulundu

ENES SANSAR - Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan Kaçkar Dağları'na tırmanan Türk dağcılar, 1972'de bölgeye gelen İtalyan dağcıların konserve kutusuna bıraktığı notu buldu.

CAMADAN Dağcılık ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Metin Çolak ile üyeler Hakan Demirci, Adem Şahin, Musa Kesimal ve Ercüment Gümüş, yaklaşık 1,5 ay önce Kaçkar Dağları'na tırmanış etkinliği gerçekleştirdi.

Dağcılar, tırmanış sırasında 'zirve babası' diye adlandırılan ve genelde dağcıların oraya geldiklerini belli etmek için kurdukları baca şeklindeki yapıyı fark etti.

Üzerinde taş bulunan teneke konserve kutusunu gören dağcılar, içindeki poşete sarılı kağıtta "20-8-72, Spedizione CAI Pordenone Italy, Quota 3510, Enzo Laconca, Giovanni Martin" notu ile karşılaştı.

Tarih, adres ve isim bilgilerinin yer aldığı notla ilgili araştırma yapan gruptakiler, dağcıların Club Alpino Italiano üyesi olduklarını öğrendi.

Dağcılık kulübüne sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan Kulüp Başkanı Metin Çolak ve üyeler, notun 1972'de bölgeye gelen ve yaşları 23 ile 32 arasında değişen dağcılar Alleris Pizzur, Sisto Degan, Enzo Laconca, Gianni Martin ve Ezio Migotto'ya ait olduğunu öğrendi.

Metin Çolak, AA muhabirine, tırmandıkları bölgenin çok fazla bilinmeyen bir konum olduğunu söyledi. İtalyan dağcıların 54 yıl önce aynı yerde bulunmasına çok şaşırdıklarını ifade eden Çolak, "Atalanı isimli bir dağımız ve 3 bin 428 metre yükseklikte. Kaçkarların tam ortasında müstakil bir zirve, harika bir lokasyona sahip. Buraya kulübümüzden 5 sporcu arkadaşımızla faaliyet yaptık. Zirveye geldiğimiz zaman 'zirve babası' diyoruz. Açtığımızda bir konserve kutusunu ters çevrilmiş vaziyette bulduk. İçini açtığımızda da içinden bir not çıktı. Notun üzerinde 1972 yılında İtalyan dağcıların isimleri yazılarak tarih atılmıştı." diye konuştu. - "Not oraya bırakıldığında hayatta değildik" Çolak, notu bulmalarının ardından çok heyecanlandıklarını dile getirerek, "Aslında o an zaman mefhumu ortadan kayboldu sanki. Bizden önce orada onlar varmış gibi. Halbuki o gün oraya çıkan 5 arkadaştan hiçbirimiz, bu not oraya bırakıldığında hayatta değildik, müthiş bir şey." dedi.

Doğu Karadeniz'in dağcılık faaliyetlerine çok uygun olduğunu ifade eden Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtalyan dostlarımız buraya 54 yıl önce çıkmışlardı. Yaptığımız araştırmalarda onlardan önce 1969 yılında Çekoslovak ekibinin tırmanış yaptığı bilgisine ulaştık. Harika bir duygu. Orada sizden önce başka dağcıların gelip bu notu size yazması, geleceğe yazılmış bir mektup gibi. Biz bu kutuyu ve notu saklıyoruz. Kulüp olarak, Doğu Karadeniz'de dağcılık müzesi gerçekleştirme hayalimiz var. Bu not ve kutuyu da orada sergileyeceğiz nasip olursa." Kulüp üyelerinden Hakan Demirci de notu bulmalarının ardından dağcılık kulübü ile sosyal medya üzerinden iletişime geçtiklerini söyledi. Kendilerine durumu anlattıklarında şaşırdıklarını dile getiren Demirci, şunları kaydetti: "Bulduğumuz not ve kavanozun fotoğraflarını mail adreslerine gönderdik. Yaklaşık 2-3 hafta sonra bize dönüş yapıldı. Kendilerinin sosyal medya sorumlularıyla iletişime geçtik. Bunun çok önemli olduğunu ve haberleştirmek istediklerini söylediler. Bizim fikirlerimizi, ne hissettiğimizi sordular. Kendileri de oraya çıkan kişilerden birine ulaşıp haber yapmışlar. Bu anlamda bizim için çok anlamlı bir şey olduğunu fark ettik. Onların yaklaşımı da güzel oldu. Şu anda iyi bir iletişimimiz var."