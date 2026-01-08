Trabzonspor'un 201. yabancı oyuncusu Chibuike Nwaiwu oldu

SELÇUK KILIÇ - Avusturya'nın Wolfsberger ekibinden Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katan Trabzonspor, 58 yıllık tarihinde 201. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Nijeryalı 22 yaşındaki savunma oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9 oyuncu kadrosuna kattı.

- Nijeryalı sekizinci oyuncu

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor tarihindeki 8'inci Nijeryalı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Nijeryalı oyuncular, Victor Shaka, Augustine James, Isaac Promise, Ogenyi Onazi, Anthony Nwakaeme, John Obi Mikel ve Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı.

- Başkan Doğan döneminde 31. yabancı transfer