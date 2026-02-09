Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi açıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi açıldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Hasan Polat Beden Eğitimi ve Spor Merkezi'ndeki serginin açılışını, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, TÜBİTAK Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz yaptı.

        Sergide, bölge illerinden gelen lise öğrencilerinin bilimsel araştırma projeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer veriken KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, gençlerin bilimsel düşünceyle erken yaşta buluşmasının önemine dikkati çekerek, TÜBİTAK tarafından yürütülen bu tür organizasyonların, araştırma kültürünün yaygınlaşmasına ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.


        Lise öğrencilerinin projelerinin yer aldığı yarışmanın ödül töreni, 12 Şubat'ta KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı

        Benzer Haberler

        Trabzon Füniküler Hattı Projesi'nin tanıtımı yapıldı
        Trabzon Füniküler Hattı Projesi'nin tanıtımı yapıldı
        "HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü Trabzon'da düzenlendi
        "HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü Trabzon'da düzenlendi
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor sporcusu Eren Kalfa'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
        Trabzonspor sporcusu Eren Kalfa'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor
        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor
        Trabzonspor evinde yıkılmıyor Fenerbahçe karşısında da yenilmezliğini sürdü...
        Trabzonspor evinde yıkılmıyor Fenerbahçe karşısında da yenilmezliğini sürdü...