        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor

        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:06
        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindirmek istiyor
        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi.




        - Ligde üç büyükler önündeki son 12 karşılaşma

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

        Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.




        - Son galibiyet Avcı ile

        Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

        Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.




        - İki kupa finalini de kaybetti

        Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.




        - Süper Kupa yarı finalinde de kaybetti

        Trabzonspor, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray karşısında kaybetti.

        Gaziantep'te oynanan karşılaşmasında bordo-mavililer, sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılarak finale yükselemedi.

        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da olmak üzere son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

