        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        "HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları"nın dördüncüsü Trabzon'da düzenlendi

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Kadın Buluşmaları" programının dördüncüsünü "Mevsimlik İşçiler, Tarım İşçileri ve Ev İşçileri" temasıyla Trabzon'da gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:40
        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Kadın Buluşmaları" programının dördüncüsünü "Mevsimlik İşçiler, Tarım İşçileri ve Ev İşçileri" temasıyla Trabzon'da gerçekleştirildi.

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sendikanın hem Türk siyasal hayatına hem de küresel emek camiasına büyük katkılar sunarak yarım asırdır hizmet verdiğini söyledi.

        Sert, daha önce İzmir, Van ve Gaziantep'te kadın buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, programın temelinde kadın emeğinin güçlendirilmesi ve mevcut sorun alanlarının tespiti gibi çok güçlü bir amacının bulunduğunu dile getirdi.

        Mevsimlik tarım, ev ve bakım hizmetlerinde çalışan kadınların iş koşulları hakkında bilgiler veren Sert, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kadınlar için kadın odaklı sosyal güvenlik politikalarının geliştirilmesini talep ediyoruz. Analık, süt izni ve bakım izinlerinin bu çalışma biçimlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Kadınların kayıtlı istihdama geçişini destekleyecek prim teşvikleri ve kamu desteklerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sendikal örgütlenmeye erişimlerini güçlendirecek özel saha çalışmaları yürütülmesini talep ediyoruz."

        Sert, çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımında çalışan işçilerinin çalışma koşullarıyla da ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek, bu konuda öncelikli taleplerinin bulunduğunu aktardı.

        HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise kadın buluşmalarının ardından 7 Mart'ta "HAK-İŞ 15. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nı gerçekleştireceklerini ve Türkiye örgütlü saha araştırması da yapmış olacaklarını söyledi.

        Zengin, 50 yıldır insan onuruna yakışır iş için mücadelede ettiklerini belirterek, bunlardan birinin de kadın ve erkek fırsat eşitliğinin yakalanması olduğunu ifade etti.

        HAK-İŞ olarak ev işlerinde çalışanlara yönelik bir örgütlenme yaptıklarını ve dünyaya örnek bir model ortaya koyduklarını aktaran Zengin, 110 bin ev işçisinin HAK-İŞ çatısı altında olduğunu vurguladı.

        Zengin, Trabzon'da fındık ve çay sektöründeki kadınların çalışma koşulları hakkında da çeşitli bilgiler verdi.

        Programda, HAK-İŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Cengiz Anık "Akademik Bakış Açısıyla: HAK-İŞ" konulu sunum yaptı.

        HAK-İŞ Trabzon Şube Başkanı Engin Başaran'ın da konuşma yaptığı programa Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'dan sendika üyesi kadınlar katıldı.

