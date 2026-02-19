Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:42 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Değirmendere Mahallesi'nde dün kaldırımda yürürken sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu yola doğru koşan Cennet Nesibe Gül'e, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen belediye otobüsü çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Gül, KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu yola çıkan genç kıza otobüsün çarpması, esnaf ve çevredeki vatandaşların olay yerine doğru koştuğu anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çocuklara özel ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi
        Trabzon'da çocuklara özel ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından "IBAN kullandırılması" uyarısı
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından "IBAN kullandırılması" uyarısı
        Rize ve Trabzon'da denizde fırtına etkili oldu
        Rize ve Trabzon'da denizde fırtına etkili oldu
        Trabzon'da 'Boykot Market' açan diş hekimi farklı bir girişime imza attı
        Trabzon'da 'Boykot Market' açan diş hekimi farklı bir girişime imza attı
        TTSO üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
        TTSO üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Köpekten kaçmaya çalışan üniversite öğrencisine belediye otobüsü çarptı
        Köpekten kaçmaya çalışan üniversite öğrencisine belediye otobüsü çarptı