        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Trabzon'da "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 19.02.2026 - 21:24 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:24
        Trabzon'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Trabzon'da "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası" iftar programı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tahir Şahin, kentteki bir otelde düzenlenen programda, ramazanın ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

        Ramazanın sabrın, şükrün, paylaşmanın ve kardeşliğin ayı olduğunu anlatan Şahin, "Bu akşam kurduğumuz sofra necip milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, vefa duygusunun ve kadirşinaslığının en anlamlı tezahürüdür. Bu aziz vatan dualarla alınmış, imanla korunmuş, şehit kanıyla sulanmış mukaddes bir emanettir." ifadelerini kullandı.

        Gazilerin bu milletin yaşayan destanları olduğuna dikkati çeken Şahin, "Taşıdığınız her yara izi bu millet için bir onur madalyasıdır. Sizler, gelecek nesillere bırakılmış birer gurur vesikasısınız. Bizlere düşen en büyük sorumluluk onların hatırasına layık olmak, emanetlerine sahip çıkmak ve bu aziz vatanı daha güçlü yarınlara taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Şahin'in eşi Cansel Şahin'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Çaykara ilçesinde de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı organize edildi.

        Kaymakam Ali Sapmaz, Uzungöl'deki bir işletmede yapılan programda, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluşmaktan dolayı onur duyduğunu kaydetti.

        Programa, Belediye Başkanı Hanefi Tok ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

