        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'da Fatih Tekke istikrarı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 25. hafta sonunda 54 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde en uzun süreli görev yapan ve en yüksek puan ortalaması elde eden teknik direktör Fatih Tekke oldu.

        Giriş: 11.03.2026 - 11:05
        Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in görevden ayrılmasıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke ile ligde 36 maça çıktı.

        Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

        Bu sezon 25. hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 54 puanla lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alırken zirve takibini sürdürüyor.




        - 36 lig maçında 2,02 puan ortalaması

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 36 lig maçında 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Fatih Tekke 2,02 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

        Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1,80), Nenad Bjelica (1,50), Orhan Ak (1,50), Şenol Güneş (1,30) ve İhsan Derelioğlu (0,66) puan ortalaması elde etmişti.

        Karadeniz ekibinde Fatih Tekke 36 haftadır görevini sürdürürken Abdullah Avcı, ligde 31 karşılaşmaya, Şenol Güneş ise 23 müsabakaya çıktı.




        - Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

        Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı.

        Ligde 2021-2022'de 25 maçta 60 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 54 puanla 3. sırada yer alarak şampiyonluktan sonraki son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.




        - Abdullah Avcı, ikinci sırada

        Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmaya çıktı.

        Karadeniz ekibi bu maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,80 puan ortalaması elde etti.




        - Güneş'in 5. dönemi kısa sürdü

        Trabzonspor tarihinde önemli başarılar yaşayan Şenol Güneş'in başkan Ertuğrul Doğan'ın görevde bulunduğu 5. dönemi ise kısa sürdü.

        Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından başlayan 5. Şenol Güneş dönemi, 188 gün sürdü. Karadeniz ekibi, bu dönemde çıktığı 23 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,30 ortalamada kaldı.




        - Bjelica, tek yabancı antrenör

        Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Ertuğrul Doğan dönemindeki tek yabancı antrenör oldu.

        Bordo-mavililer, Bjelica ile 16 lig karşılaşmasında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 1,50 puan ortalaması elde etti.

        Trabzonspor'da en kısa süre Orhan Ak görevde bulunurken 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşanarak 1,50 ortalamada kalındı.

        Karadeniz ekibi, takımın başına iki kez geçici olarak getirilen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetimindeki toplam 3 maçta ise 2 beraberlik,1 mağlubiyetle 0,66 puan ortalaması yaşadı.

