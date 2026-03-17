Trabzon'da Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla program düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, 17 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla çocuklar için program organize edildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan 30 çocuğa yönelik Hanife Hatun Camisi yerleşkesinde kurulan Ramazan Sokağı'nda etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi, atölye çalışmaları, yüz boyama ve ahşap oyunları yer aldı. Değerler üzerine yapılan söyleşiyle hem öğrenen hem de keyifli vakit geçiren çocuklara program sonunda çeşitli hediyeler verildi.



