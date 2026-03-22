        Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla futbol turnuvası düzenlenecek

        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle 2. Uluslararası Futbol Turnuvası yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla futbol turnuvası düzenlenecek

        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle 2. Uluslararası Futbol Turnuvası yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda uluslararası öğrencilerin katılımıyla 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 18.00’de Faroz Futbol Sahası'nda düzenleneceği belirtildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve TÜGVA Trabzon öncülüğünde gerçekleştirilecek turnuvaya, Azerbaycan, Cezayir, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Filistin, İran, Kamerun, Katar, Libya, Mısır, Somali, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Türkiye ve Yemen'den 16 takım ve 192 sporcunun katılacağı ifade edildi.

        Turnuvanın ilk karşılaşmasının İran ve Filistin takımları arasında oynanacak maç ile başlayacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"

        Trabzonspor kritik maçları tek farkla çözdü
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Düzköy'de yapılan arıtma tesisini...
        Dev viyadükler yükseliyor: Trabzon'da ulaşım dönüşüyor
        Trabzon'da 2 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
        Trabzon Valisi Şahin şehitlik ziyaretinde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da bayramlaşma töreninde konu...