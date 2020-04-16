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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Çaykara istikametinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan PTT Trabzon Baş Müdürlüğü’ne ait sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Dernekpazarı ilçe merkezinin Of çıkışı 3 km.’sinde karşı yönden gelen Mustafa Selçuk yönetimindeki 06 EY 4023 plakalı araçla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Selçuk hayatını kaybederken, kaza nedeniyle OfÇaykara karayolunda ulaşım bir süre durdu.
Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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