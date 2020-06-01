Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı

<br>Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA) - TRABZON´un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43) yaşamını yitirdi.<br>Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan Recep Ali Düzenli´yi yılan ısırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi´ne kaldırıldı. Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi´nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Yaşar FALCI<br>2020-06-01 10:10:06<br>

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