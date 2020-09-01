Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik ekibe yeni katılan Yardımcı Antrenör Steve Greaves de takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bordomavili takım bu akşam 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek

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