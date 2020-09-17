Afobe resmen Trabzonspor'da



TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir."DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2020-09-17 15:25:58



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