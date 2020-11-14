Trabzon'da otomobil, bariyere çarptı; Duygu öldü, 3´ü çocuk 4 kişi yaralı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) TRABZON´da, kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki sürücü Duygu Deniz Köse (28) hayatını kaybetti, yola savrulan 3´ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde meydana geldi. Duygu Deniz Köse'nin kullandığı 34 LU 6872 otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3´ü çocuk 4 kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan sürücü Köse´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalede bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-11-14 15:23:15
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