Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

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Misli.com 2 Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci Batuhan Ahmet Şen, kulübü Galatasaray'a geri döndü.

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve sarıkırmızılı takımın 20222023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen'i, Hekimoğlu Trabzon FK'ya bedelsiz olarak kiralanmıştı. Trabzon temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübü Galatasaray'a geri döndü.

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