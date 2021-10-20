Trabzonspor U19 takımı tur atladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor,U19 takımımız UEFA Gençler Ligi 1. Tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09’u 20 mağlup ederek üst tura yükseldi. Bordomavili ekibin ikinci turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

Yavuz Selim Stadyumu’nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada penaltıdan Süleyman attı. Deplasmanda oynanan ilk maçı da bordomavili takım 10 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.