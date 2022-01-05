Sigara yasağına uymayan 35 işletmeye idari para cezası

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 2021 yılında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 16 bin 256 denetim yapılırken kurallara uymayan 35 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerce Ortahisar İlçesinde Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 16 bin 256 denetim yapılırken 35 işletmede ihlal tespiti nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ortahisar İlçesinde 2020 yılında ise 18 bin 656 denetim yapılırken kurallara uymayan 73 işletmeye idari para cezası kesilmişti.

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