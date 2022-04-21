Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde lastiği patlayan akaryakıt yüklü bir tanker kontrolden çıkarak Karadere Deresi’ne yuvarlandı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, AraklıBayburt yolunun 25. kilometresi Erenler mevkiinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 10129 plakalı akaryakıt yüklü tanker lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak Karadere Deresi’ne yuvarlandı. Tanker sürücüsünün tanker dereye yuvarlanmadan atlayarak kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirlenirken, tedavisi için ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tankerde bulunan akaryakıtın dereye sızmaması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.