Hazırlık maçı: Trabzonspor: 0 - Torino: 3

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Trabzonspor, hazırlık maçında İtalyan ekibi Torino'ya 30 mağlup oldu.

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İtalyan ekibi Torino ile hazırlık maçında karşılaştı.

Sportstadion Langau Stadyumu'nda oynanan mücadele Torino'nun 30'lık üstünlüğü ile sona erdi. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 20. ve 22. dakikalarda Nemanja Radonjic ve 55. dakikada Demba Seck kaydetti.

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