Lahtimi, Trabzonspor için kente geldi

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor'un sakatlanan kanat oyuncusu Edin Visca´nın yerine Fas ekibi FUS Rabat´tan kadrosuna katmaya hazırlandığı Mountassir Lahtimi, kente geldi.
Transfer çalışmalarına hız katan Trabzonspor, Marc Bartra´nın ardından Fas ekibi FUS Rabat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi'yi de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca´nın boşluğunu doldurmak üzere Trabzonspor´la prensip anlaşmasına varan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi, sözleşme imzalamak için saat 19.50´da Trabzon´a geldi. İslami Dayanışma Oyunları için Konya´dan kente gelen kanat oyuncusu, havalimanı çıkışında taraftarlarca karşıladı.
Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Lahtimi´nin havalimanından çıkışı ve detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-08-14 20:43:17
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