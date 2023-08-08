Trabzon hurması fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Trabzon hurması fidanı ne kadar sürede meyve verir?
Trabzon hurması, lezzeti ve sağlık faydaları ile bilinen bir meyve türüdür. Fidanının dikimi ve yetiştirilmesi, meyvenin verimliliği ve kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu rehberde, Trabzon hurması fidanının ne zaman dikileceği, nasıl yetiştirileceği ve ne kadar sürede meyve vereceği gibi önemli bilgileri bulacaksınız.
Trabzon hurması, orijinal adıyla Diospyros lotus, bir çeşit hurma ağacı olup Ebenaceae familyasından gelir. Genel özellikleri arasında dayanıklılığı, hoş görünümü ve tatlı, lezzetli meyveleri yer alır. Trabzon hurması, çeşitli iklim koşullarına adapte olabilir, bu da onu birçok farklı bölgede yetiştirmeyi mümkün kılar. Peki, Trabzon hurması fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir ve ne kadar sürede meyve verir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler…
Trabzon Hurması Fidanı Genel Özellikleri
Trabzon hurması, Ebenaceae familyasına aittir. Ana vatanı Asya olan bu ağaç türü, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yaygın olarak bulunur. Trabzon hurması ağaçları genellikle 6-15 metre arasında büyür ve güneşli alanları sever. Yaprakları kalın ve derimsidir. Çiçeklerini ilkbahar ve yaz aylarında açar. Meyveleri genellikle sonbaharda olgunlaşır ve oldukça tatlıdır.
Trabzon Hurması Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Trabzon hurması fidanı açık kök formundaki fidanlar için yaprak dökümü olduktan sonra sonbaharın sonlarından ilkbaharın ortalarına kadar dikilebilir. İlkbaharda dikim yapılacaksa don riskinin tamamen ortadan kalktığı ve toprağın işlenebilir hale geldiği zaman dikilmelidir. Öte yandan tüplü fidanlar yılın 12 ayı dikilebilir.
Trabzon Hurması Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Trabzon hurması yetiştirmek, belirli bir bilgi ve deneyim gerektirir. Ancak bu adımların dikkatlice izlenmesi ile başarılı bir sonuç elde edilebilir.
Trabzon Hurması Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
Trabzon hurması fidanı, dikildikten yaklaşık 3-6 yıl sonra meyve vermeye başlar. Ancak tam verim için genellikle 8-10 yıl gereklidir. Elbette fidanın sağlığı, toprak yapısı ve iklim özelliği burada belirleyici olmaktadır.
Trabzon Hurması Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Trabzon hurması fidanı dikiminde belli kurallar bulunmaktadır. Fidanın yaprak dökümüyle birlikte açık kök yapısındaki fidanlar Kasım ayının ilk haftalarından Nisan ayının son haftalarına kadar dikilebilir. Bunun yanında kapalı kök yapısındaki fidanlar yılın istenilen zamanı dikilebilir.