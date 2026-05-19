        Trabzon ile Şuşa "kardeş şehir" oldu | Son dakika haberleri

        Trabzon ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti "kardeş şehir" oldu

        Trabzon ile Azerbaycan'ın sembol şehri Şuşa arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 18:33
        Trabzon ile Şuşa "kardeş şehir" oldu

        Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu (WUF13) kapsamında Trabzon ile Şuşa'nın "kardeş şehir" olmasına ilişkin etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile UN-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach yer aldı.

        İki şehrin "kardeş şehir" olmasına ilişkin protokole Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov imza attı.

        Belediye Başkanı Genç, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şuşa ile "kardeş şehir" protokolü imzaladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Genç, 2. Karabağ Savaşı'nda Trabzon Boztepe'ye Azerbaycan bayrağı astıklarını hatırlatarak, savaş sonrasında bu dayanışma nedeniyle Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüklerini söyledi. Türkiye'den, Şuşa'yı ziyaret eden ilk belediye başkanı olduğunu ifade eden Genç, "Bir Türk şehri olan Trabzon'un, Türk dünyasıyla da ilişkilerini geliştirmek şehrimizin uluslararası arenada görünür ve tanınır olması adına kıymetlidir" dedi.

        Genç, Kırgızistan'ın Bişkek, Kazakistan'ın Aktau, Özbekistan'ın Buhara şehirleriyle kardeş şehir protokolleri imzaladıklarını, Türkmenistan'ın Merv şehriyle de bu kardeşlik sürecini sürdürdüklerini belirterek, "Şuşa, Türk dünyası için çok kıymetli bir şehir. Her iki şehrimize de Türk dünyasına da hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

