Trabzon yerel basınından futbolculara eleştiri

Süper Lig'in 12´inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor´un vasat futbol ortaya koyduğuna değindi.

Karadeniz Gazetesi, "İstifa bir erdemdir, düşün Trabzonspor´un yakasından, böyle futbol, böyle futbolcu olmaz", Günebakış Gazetesi, "Trabzon´un tadı yok; Kayseri deplasmanında kazanıp moral bulmak için sahaya çıkan Trabzonspor, beklentilere karşılık veremedi", Kuzey Ekspres Gazetesi de, "1 puana da şükür; Trabzonspor, Kayseripor karşısında vasat bir futbol sergiledi ama rakibine gol fırsatı tanımadı" başlıklarını kullandı.