Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık skorla sonuçlandı. Ligde oynadığı son beş maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş aldığı beraberlikle puanını 56 yaparken, formsuz Trabzonspor ise puanını 45 yaptı.