Trabzonspor: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti. Ayrıca konuk takımda Mame Thiam, 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 29 puana yükseldi. 5 maç sonra kaybeden Eyüpspor ise 39 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.
6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.
32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.
45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada Emre Mor'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
59. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Nwakaeme'nin soldan yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Lundstram'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
67. dakikada Emre Mor'un ceza alanı dışından şutunda top üst direkten dışarı çıktı.
86. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Emre Akbaba'nın röveşata vuruşunda top üsten auta gitti.
90+1. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında Sikan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.