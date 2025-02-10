Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Trabzonspor: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.02.2025 - 22:03 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Eyüpspor'u devirdi!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti. Ayrıca konuk takımda Mame Thiam, 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor 29 puana yükseldi. 5 maç sonra kaybeden Eyüpspor ise 39 puanda kaldı.

        Ligin 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.

        6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

        7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

        32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

        33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.

        45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

        İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

        49. dakikada Emre Mor'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

        59. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Nwakaeme'nin soldan yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Lundstram'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

        67. dakikada Emre Mor'un ceza alanı dışından şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

        86. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Emre Akbaba'nın röveşata vuruşunda top üsten auta gitti.

        90+1. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında Sikan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"