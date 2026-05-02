Trabzonspor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Bordo-mavililer mücadeleden uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:55 Güncelleme:
Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan Santos kaydederken; bordo-mavililer bu gole 90+3. dakikada Umut Nayir'le karşılık verdi.
Ayrıca bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor 66 puana yükseldi. Ligde 4 maçtır yenilmeyen Göztepe ise 52 puana ulaştı.
Ligin 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
