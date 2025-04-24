Trabzonspor: 2 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

55. dakikada ise Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Simon Banza, gol fırsatından yararlanamadı. 78. dakikada ise Ozan Tufan, maçta gol perdesini açtı. 89. dakikada ise Zubkov farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer 2-0'lık skorla finale yükseldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupada finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak.

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FATİH TEKKE'DEN SÜRPRİZ TERCİH Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi. Fatih Tekke, 2 Nisan'da Sipay Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü. Göztepe'de ise beklenen kadrodan sakatlıkları bulunan kaleci Lis'in yerine Arda Özçimen, İsmail Köybaşı'nın yerine de Nazım Sangare, görev yaptı.

ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ İZLEDİ Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Yavru Fırtına olan ismini “Mattia Ahmet Minguzzi” olarak değiştirdiği tribünden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar maçı ücretsiz olarak izledi. REKLAM Trabzonsporlu oyuncuların formaların göğsünde çocukların çizdiği resimler yer aldı. TSYD Trabzon Şubesi'nin organizasyonu ile basın mensuplarının eşleri ve çocukları da karşılaşmayı basın tribününden izledi.