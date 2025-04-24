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        Trabzonspor: 2 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Trabzonspor'un golleri ; 78. dakikada Ozan Tufan ve 89. dakikada Zubkov'dan geldi. Bordo-mavililer, finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.04.2025 - 19:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:40
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

        55. dakikada ise Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Simon Banza, gol fırsatından yararlanamadı. 78. dakikada ise Ozan Tufan, maçta gol perdesini açtı. 89. dakikada ise Zubkov farkı 2'ye çıkaran golü attı.

        Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer 2-0'lık skorla finale yükseldi.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupada finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

        Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak.

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        FATİH TEKKE'DEN SÜRPRİZ TERCİH

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi.

        Fatih Tekke, 2 Nisan'da Sipay Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü.

        Göztepe'de ise beklenen kadrodan sakatlıkları bulunan kaleci Lis'in yerine Arda Özçimen, İsmail Köybaşı'nın yerine de Nazım Sangare, görev yaptı.

        ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ İZLEDİ

        Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Yavru Fırtına olan ismini “Mattia Ahmet Minguzzi” olarak değiştirdiği tribünden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar maçı ücretsiz olarak izledi.

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        Trabzonsporlu oyuncuların formaların göğsünde çocukların çizdiği resimler yer aldı.

        TSYD Trabzon Şubesi'nin organizasyonu ile basın mensuplarının eşleri ve çocukları da karşılaşmayı basın tribününden izledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. Romulo'nun pasında, ceza alanı sağ tarafında Ogün Bayrak'ın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

        9. dakikada soldan yapılan ortada, Emersonn'un kafa ile aşırdığı topu arka direkteki Ogün Bayrak kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinden Savic, meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

        11. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Zubkov'un ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Arda Özçimen topu yatarak çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin, yakın mesafeden kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

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        30. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan pasında, altıpas içinde uygun durumda Banza, kötü bir kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

        42. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

        48. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, iki savunma oyuncusu arasında sıkışan top Heliton'un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

        55. dakikada Banza'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Arda Özçimen, sol tarafına yatarak iki hamlede topu kontrol ederek rakiplerinin öne geçmesine izin vermedi.

        60. dakikada Romulo'nun ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

        61. Tijanic'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Emersonn'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

        63. dakikada Malheiro'nun ceza alanı dış sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda kaleci Arda, yatarak topu kontrol etti.

        78. dakikada Trabzonspor golü buldu. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ozan Tufan'ın olduğu yere doğru düştü. Bu futbolcunun ayağının kenarıyla dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'in sağından filelerle buluştu: 1-0

        81. dakikada Romulo'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

        89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Zubkov'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in solundan filelere gitti: 2-0

        90+2. dakikada Sikan'ın kullandığı serbest atışta kaleci Arda Özçimen'den dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.

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