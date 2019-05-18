Trabzonspor, 3 büyük rakibini de yendi

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor, rakibiyle puan farkını 2'ye indirerek üçüncülük şansını son haftaya taşıdı.

Ligde son 11 maçta 8. galibiyetini alan ve 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak puan serisini sürdüren bordo-mavili takım, puanını 60'a yükseltti.

Haftaya dördüncü sırada giren Karadeniz ekibi, 62 puanda kalan üçüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Trabzon deplasmanından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ın ise matematiksel olarak ilk 2 şansı kalmadı.

KARAMAN 7 SEZON SONRA İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman ile yaşadı.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0 ve 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1 yendikten sonra bu akşam da Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 7 sezon sonra ilki gerçekleştirdi.

Karaman, Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren isim oldu.

AMİRİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da kart gören Vahid Amiri, cezalı duruma düştü. Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında takımda yer alamayacak.

NOVAK GOLCÜ SAVUNMACI

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu Filip Novak gollerine devam etti. Bordo-mavili takımın sol beki, Beşiktaş karşısında fileleri havalandırarak ligde 5. golüne ulaştı. Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından taraftarlarla galibiyeti kutladı.