Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 25. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı.

Bordo-Mavililerde goller 45+2 ile 58. dakikalarda Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca'dan geldi. Gaziantep FK'nın gollerini ise 77. dakikada Semih Güler ve 85. dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 32'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 29 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. 3 UKRAYNALI OYUNCU SAHADA Trabzonspor'un 3 Ukraynalı oyuncusu, aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.

REKLAM Bordo-mavili takımda Batagov'un yanı sıra ara transferde kadroya katılan Zubkov ile Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte sahada yer aldı. KAR YAĞIŞI, TARAFTAR İLGİSİNİ AZALTTI Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı. Papara Park'ta büyük boşluklar yer alırken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEMİZLENDİ Karşılaşma öncesi saha zemininde biriken karlar için aralıklarla temizleme çalışmaları yapıldı. Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik ekip, sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirdi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.