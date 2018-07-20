Trabzonspor'a 2014 yılında büyük umutlarla transfer edilen Oscar Cardozo'nun borcu sonunda bitti. Bordo-Mavili yönetimin, İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde kadroya katılan ünlü golcünün bugüne sarkan borcunu dün itibarıyla sonlandırdığı bildirildi.



Cardozo’nun hesabına bugün itibarıyla 3 milyon 630 bin TL yatırılarak 4 yıl sonra hesabın kapatıldığı bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, isimlerini bile bilmediği hatta tanımadığı futbolculara ödemelerin yapıldığını belirterek Trabzonspor Kulübü'nü eskisi gibi borcuna sadık bir kulüp haline getirmek üzere olduklarını söyledi.

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