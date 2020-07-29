Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

ALANYASPOR FİNALE BÖYLE GELDİ

Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR 9., ALANYASPOR İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR:

Uğurcan

Pereira

Hüseyin

Da Costa

Novak

Ndiaye

Sosa

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Nwakaeme

Sörloth

ALANYASPOR

Marafona

N'Sakala

Caulker

Tzavellas

Juanfran

Ceyhun

Siopis

Fernandes

Bakasetas

Efecan

Cisse