Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.
TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU
Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.
ALANYASPOR FİNALE BÖYLE GELDİ
Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.
TRABZONSPOR 9., ALANYASPOR İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR:
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Da Costa
Novak
Ndiaye
Sosa
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Sörloth
ALANYASPOR
Marafona
N'Sakala
Caulker
Tzavellas
Juanfran
Ceyhun
Siopis
Fernandes
Bakasetas
Efecan
Cisse
YORUMLAR