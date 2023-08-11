Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun açılış maçında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Denswil'in kafa golüyle kazanan bordo-mavililer sezona üç puanla başladı.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini maçın başında bulduğu golle 1-0 mağlup edip sezona üç puanla başladı.
Karadeniz ekibini galibiyete taşıyan golü 9. dakikada Denswil kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında Umut Bozok'tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Umut Bozok'un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.
66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.
67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.
78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bardhi), Trezeguet (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Umut Bozok (Dk. 74 Maxi Gomez)
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 68 Fredy), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 68 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 74 Assombalonga), Buksa
Gol: Dk. 9 Denswil (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 46 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)