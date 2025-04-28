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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Gençlik Ligi finali Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi finalinde hedef şampiyonluk!

        Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 ile karşı karşıya gelecek. UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren Trabzonspor, final maçında galip gelerek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Trabzonspor - Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:19
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        UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 kozlarını paylaşacak. Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Trabzonspor U19, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibi Barcelona U19 karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. UEFA Gençlik Ligi'nde Buducnost, Sarajevo, Juventus, Atalanta, Inter ve Salzburg'u eleyerek finale kadar gelen bordo-mavili gençler, İspanyol ekibini de yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Trabzonspor - Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri hakkında detaylar…

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        TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi bugün oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

        Maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılıklarını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perrotti yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Estonya'dan Joonas Jaanovits. Müsabakada VAR koltuğunda Michael Fabbri, AVAR'da ise Luca Pairetto yer alacak.

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        TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

        İsviçre'nin Nyon kentinde Colovray Spor Merkezi'nde oynanancak Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        TRABZONSPOR U19: Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp

        BARCELONA U19: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba

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        TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla karşılaşmayı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        TARİHTE BİR İLK OLACAK

        UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.

        Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek.

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        BARCELONA'NIN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

        Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu.

        İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.

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        TRABZONSPOR U19'UN KUPA YOLCULUĞU

        Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

        Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

        Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

        İsviçre'nin Nyon kentinde organize edilen Dörtlü Final'de Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale kalan Trabzonsporlu genç futbolcular, böylelikle bunu başaran ilk Türk takımı olma ünvanını da elde etti.

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