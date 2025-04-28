UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 kozlarını paylaşacak. Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Trabzonspor U19, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibi Barcelona U19 karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. UEFA Gençlik Ligi'nde Buducnost, Sarajevo, Juventus, Atalanta, Inter ve Salzburg'u eleyerek finale kadar gelen bordo-mavili gençler, İspanyol ekibini de yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Trabzonspor - Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri hakkında detaylar…