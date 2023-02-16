UEFA Avrupa Konferans Ligi heyacanı son 32 turu maçları ile devam ediyor. Bu aşamada temsilcimiz Trabzonspor Basel ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı olarak ekranlara geleceği merak konusu oldu. Peki, "Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor Basel maçı canlı yayın izleme ekranı...