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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat; Beşiktaş'ın ise Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 23:17 Güncelleme: 03.10.2023 - 23:17
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        Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi
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        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği´nce 03 Ekim 2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na yapılan sevkler belli oldu. Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

        "1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü NINO BULE´nin 30.09.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.10.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN´ın aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü antrenörü RAGIP BAŞDAĞ´ın 30.09.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.10.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü´nün 01.10.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü görevlisi SERKAN ABAZ´ın 01.10.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.10.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü´nün 01.10.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        6- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü´nün 02.10.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca ve " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi HATİCE KETME´ nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 03.10.2023 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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