Trabzonspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Bordo-mavililer bugüne kadar oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip ise, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi aldı. Ligin üst sıralarını doğrudan etkileyecek maça sayılı günler kala Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinin tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.