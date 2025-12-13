Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Süper Lig'de 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi, ev sahibi olmanın avantajını koruyup şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Beşiktaş ise zorlu deplasmanda galip gelip kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı tarihi ve maç saati...
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Bordo-mavililer bugüne kadar oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip ise, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi aldı. Ligin üst sıralarını doğrudan etkileyecek maça sayılı günler kala Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinin tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.