Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? TS BJK maçı hangi kanalda?

        Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Süper Lig'de 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi, ev sahibi olmanın avantajını koruyup şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Beşiktaş ise zorlu deplasmanda galip gelip kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 00:10 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Bordo-mavililer bugüne kadar oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip ise, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi aldı. Ligin üst sıralarını doğrudan etkileyecek maça sayılı günler kala Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinin tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

        Trabzonspor - Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

        TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın