Trabzonspor Cihan Çanak transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Standard Liege'den Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 467.000.-EUR garanti ücret,