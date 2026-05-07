Trabzonspor'da Arseniy Batagov ameliyat oldu
Trabzonspor, sakatlığı bulunan Arseniy Batagov'un başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 18:38
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, oyuncunun yaşadığı sakatlığın ardından İngiltere’nin Londra şehrinde Fortius Cerrahi Merkezi’nde sağ dizine yönelik artroskopik dış menisküs tamiri operasyonu geçirdiğini belirtti. Beşir, operasyonun başarılı geçtiğini ifade ederek, "Sağlık ekibimizin kontrolünde rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
4 AY FORMA GİYEMEYECEK
Öte yandan 24 yaşındaki Ukraynalı defans oyuncusunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
