Trabzonspor'da Beşiktaş maçı mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.