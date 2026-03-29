        Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi

        Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi

        Trabzonspor'un hücum oyuncularından Ernest Muçi, Arnavut Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve tedavi için Trabzon'a döneceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 22:24
        Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi!

        Trabzonspor'da son haftaların formda oyuncularından Ernest Muçi, Arnavut Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi.

        HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre; Ernest Muçi'nin sakatlığı sonrası Trabzon'a dönmesine karar verildi.

        İlk edinilen bilgilere göre Arnavut oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

        MİLLİ ARADAN SONRA RAKİP GALATASARAY

        Trabzonspor, milli ara sonrası ilk maçında Galatasaray ile 4 Nisan Cumartesi akşamı Akyazı'da karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ormanın hayaleti vaşağın çığlığı kamerada

        Sivas'ta nesli tehlike altında bulunan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak çığlık atarken görüntülendi. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı