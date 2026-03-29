Trabzonspor'da Ernest Muçi endişesi
Trabzonspor'un hücum oyuncularından Ernest Muçi, Arnavut Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve tedavi için Trabzon'a döneceği öğrenildi.
Giriş: 29.03.2026 - 22:24
Trabzonspor'da son haftaların formda oyuncularından Ernest Muçi, Arnavut Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre; Ernest Muçi'nin sakatlığı sonrası Trabzon'a dönmesine karar verildi.
İlk edinilen bilgilere göre Arnavut oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.
MİLLİ ARADAN SONRA RAKİP GALATASARAY
Trabzonspor, milli ara sonrası ilk maçında Galatasaray ile 4 Nisan Cumartesi akşamı Akyazı'da karşılaşacak.
