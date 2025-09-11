Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bordo Mavililer, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam 16.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.