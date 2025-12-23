Habertürk
        Trabzonspor'da kan kaybı!

        Trabzonspor'da kan kaybı!

        Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olurken, bordo-mavililerin 11 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:43
        Ligde 11 maç sonra kaybeden Trabzonspor, ilk yarıyı 35 puanla 3’üncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 33 gol atıp 20 gol yedi ve +13 averaj elde etti. Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray’ın 7 puan gerisinde kaldı.

        Trabzonspor’un bu sezon ligde yediği en erken gol, Gençlerbirliği karşısında geldi. Mücadelenin 5’inci dakikasında Dimitrios Goutas’ın attığı golle geriye düşen bordo-mavililer, maç boyunca savunmada yaşadığı sorunların önüne geçemedi. Bu sonuçla Trabzonspor’un Süper Lig’deki 11 maçlık yenilmezlik serisi (7 galibiyet, 4 beraberlik), Gençlerbirliği deplasmanında alınan mağlubiyetle sona ermiş oldu. Opta’nın 2010/11 sezonundan bu yana detaylı veriye sahip olduğu Süper Lig maçları arasında, en fazla kafa golünün atıldığı karşılaşma da bu mücadele oldu. Gençlerbirliği’nin 3, Trabzonspor’un ise 2 kafa golü bulduğu maç, bu alanda dikkat çekti.

        Bordo-mavililer, Süper Lig’de oynadığı son iki maçta toplam 7 gol yerken, daha önceki 8 karşılaşmanın tamamında kalesinde yine 7 gole izin vermişti. Trabzonspor, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Gençlerbirliği karşısında da kalesini gole kapatamadı. Öte yandan Gençlerbirliği, Süper Lig’de Trabzonspor’u Nisan 2016’dan bu yana ilk kez mağlup ederken, lig tarihinde bordo-mavili rakibine karşı iç sahada en fazla gol attığı maçı da 4-3’lük skorla tamamladı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Gençlerbirliği deplasmanında alınan mağlubiyeti manşetlerine taşıdı.

        Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde yer aldı:

        Günebakış Gazetesi: Futbol da skor da içimizi acıttı

        Sonnokta Gazetesi: Bu ne hal Trabzon?

        Taka Gazetesi: Elinizi çabuk tutun

        Kuzey Ekspres: Adam haklı beyler, dağılın

